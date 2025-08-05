Олжас Бектенов раскритиковал работу Минторговли

Глава правительства отметил, что действующая система цифровой прослеживаемости товаров охватывает ограниченные категории продукции и опирается на разрозненные справочники и форматы данных. Он поручил министерствам финансов и торговли совместно с другими госорганами активизировать работу по внедрению Национального каталога товаров во всех отраслях.