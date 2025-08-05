«ВХ»: войска РФ оказывают управляемое давление на ВСУ в Красноармейске

Находящиеся в Красноармейске подразделения ВСУ подвергаются управляемому давлению со стороны российских войск, пишет Telegram-канал «Военная хроника».
«РФ на этом участке оказывает управляемое давление, при котором любое решение противника заранее встраивается в общую оперативную схему», — говорится в публикации.
Речь идет о смещении активности российских бойцов с одного участка на другой, что заставляет украинских военных перераспределять силы. При этом противник не успевает стабилизировать оборону.
По информации источников канала, в настоящее время в Красноармейске военнослужащие РФ давят на противника в четырех разных направлениях с востока, одновременно продвигаясь с юга.
Ранее сообщалось, что ВС РФ «разрезали» пополам украинскую группировку в Красноармейске.