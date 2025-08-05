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«ВХ»: войска РФ оказывают управляемое давление на ВСУ в Красноармейске

Канал отмечает, что при таком подходе каждая неделя работает на постепенное выдавливание противника из города.

Источник: Аргументы и факты

Находящиеся в Красноармейске подразделения ВСУ подвергаются управляемому давлению со стороны российских войск, пишет Telegram-канал «Военная хроника».

«РФ на этом участке оказывает управляемое давление, при котором любое решение противника заранее встраивается в общую оперативную схему», — говорится в публикации.

Речь идет о смещении активности российских бойцов с одного участка на другой, что заставляет украинских военных перераспределять силы. При этом противник не успевает стабилизировать оборону.

По информации источников канала, в настоящее время в Красноармейске военнослужащие РФ давят на противника в четырех разных направлениях с востока, одновременно продвигаясь с юга.

Ранее сообщалось, что ВС РФ «разрезали» пополам украинскую группировку в Красноармейске.