«Ситуация с платёжным балансом Украины, фиксирующим разницу между экспортом и импортом, продолжает ухудшаться. В июне зафиксирован исторический антирекорд — минус 5,1 миллиарда долларов», — говорится в сообщении.
Согласно изданию, подобное развитие событий было предсказуемым, поскольку торговые дисбалансы уже увеличивались. На данный момент импорт набирает обороты, в то время как внутренний спрос замедляется.
А ранее глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал у Запада $65 млрд на закрытие дыры в бюджете. Он также заявил, что Украина нуждается в ежегодном покрытии дефицита бюджета в размере 40 миллиардов долларов.