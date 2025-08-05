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HT: Путин поставил Украине мат, допустив встречу с Зеленским

В публикации подчеркивается, что Кремль сигнализирует об «ошеломляющем повороте событий».

Источник: Аргументы и факты

Россия фактически поставила Украине мат, когда российский президент Владимир Путин не исключил встречу с Владимиром Зеленским, пишет Hindustan Times.

«Кремль ставит мат Украине», — говорится в публикации.

Отмечается, что Кремль фактически сигнализирует об «ошеломляющем повороте событий».

Подчеркивается, что на этом фоне в Москву прилетит спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин не исключает встречу с Зеленским после проведения определенной работы.

Зеленский, между тем, в ответ на заявление Путина о желании установить долгосрочный мир на Украине подтвердил свою готовность участвовать в переговорах.

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