HT: Путин поставил Украине мат, допустив встречу с Зеленским

Россия фактически поставила Украине мат, когда российский президент Владимир Путин не исключил встречу с Владимиром Зеленским, пишет Hindustan Times.
«Кремль ставит мат Украине», — говорится в публикации.
Отмечается, что Кремль фактически сигнализирует об «ошеломляющем повороте событий».
Подчеркивается, что на этом фоне в Москву прилетит спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин не исключает встречу с Зеленским после проведения определенной работы.
Зеленский, между тем, в ответ на заявление Путина о желании установить долгосрочный мир на Украине подтвердил свою готовность участвовать в переговорах.