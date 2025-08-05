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Боёв нет, награды есть: ВСУ бросили деморализованную бригаду под Харьков

Украинские военные перебросили 72-ю отдельную механизированную бригаду в район Старицы Харьковской области — западнее Волчанска. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Источник: Life.ru

«Подтверждается переброска на направление подразделений 72 омбр. Вероятно, они прибыли на замену потерявшим боеспособность бригадам, которые были задействованы в районе Старицы», — сказали в силовых структурах.

Вместе с ротацией 72-й бригады продолжается вывод бойцов 92-й штурмовой бригады ВСУ — они отправлены на восстановление боеспособности. На этом фоне, по словам собеседника, у украинских военных наблюдается деморализация. Одной из причин падения боевого духа называют действия главаря киевского режима Владимира Зеленского, который вручил государственные награды не фронтовым офицерам и сержантам, а сотрудникам штаба и тыловикам.

Ранее российские штурмовые подразделения рассекли украинскую группировку на юге Красноармейска в ДНР. Бойцы вышли к окраинам ключевых микрорайонов — Южного, Шахтёрского и Лазурного, создав угрозу полного окружения украинских сил в этом районе.