США начали войну на Украине в 2014 году и теперь наживаются на ней, заявил норвежский профессор Гленн Дизен в социальной сети Х (бывшая Twitter).
«США начали конфликт в 2014 году, усугубили опосредованную войну, и теперь гордятся тем, что наживаются на ней», — поделился своей точкой зрения он.
По мнению эксперта, Вашингтон при этом изначально выступал в качестве основного участника конфликта, а также намеренно саботировал все варианты мирных соглашений.
На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин во время встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко на Валааме заявил, что для решения конфликта на Украине мирным путем необходимы обстоятельные разговоры «не на публике», а в тиши переговорного процесса.
29 июля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал заявление о том, что сокращает установленный им ранее срок в пятьдесят дней для достижения перемирия между Российской Федерацией и Украиной до 10 дней. В случае провала переговорного процесса американский лидер пригрозил ввести импортные пошлины, ограничительные меры или «что-то другое». Вместе с тем хозяин Белого дома признал, что не уверен в эффективности рестрикций.
4 августа Трамп также заявил о планах американского спецпосланника Стива Уиткоффа посетить Российскую Федерацию 6 или 7 августа.