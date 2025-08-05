Многоразовый и защищённый: Российские инженеры создали уникальный беспилотник

«Новый дрон нам сейчас прислали для тестов — “Бульдог-13”. В нём сразу идёт две камеры — дневная и ночная, наклоняется камера, как на Mavic. И “сбросник” (устройство для сброса боеприпасов — Прим. Life.ru) на нём сразу же идёт. То есть он не одноразовый, и его можно использовать в качестве “сбросника”, — сообщил военный.