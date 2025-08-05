Раис Татарстана с рабочим визитом находится в Туркменистане

В аэропорту города Туркменбаши татарстанскую делегацию встретили министр финансов и экономики Мамметгулы Астанагулов, посол Российской Федерации в Туркменистане Иван Волынкин, а также другие официальные лица правительства Туркменистана. Об этом сообщила пресс-служба главы РТ.
Сегодня в Конгресс-центре «Аваза» в Туркменбаши Минниханов примет участие в Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Раис РТ включен в состав российской делегации, возглавляемой заместителем председателя Правительства РФ Дмитрием Патрушевым.
В рамках визита запланированы встречи Рустама Минниханова с руководством Туркменистана и с другими участниками форума.