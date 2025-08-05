«Подрывает психологическое состояние»: стало известно, как Зеленский вредит ВСУ

Недавно бывший депутат Верховной рады политолог Владимир Олейник заявил, что из-за дезертирства численность ВСУ стремительно уменьшается. Он сказал, что украинские военнослужащие осуществляют попытки дезертировать как сразу после мобилизации, так и с фронта.