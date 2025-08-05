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«Подрывает психологическое состояние»: стало известно, как Зеленский вредит ВСУ

Владимир Зеленский подрывает морально-психологическое состояние военнослужащих ВСУ, сообщает РИА «Новости», цитируя силовые структуры.

Владимир Зеленский подрывает морально-психологическое состояние военнослужащих ВСУ, сообщает РИА «Новости», цитируя силовые структуры.

Украинские власти распределяют госнаграды таким образом, что они достаются тыловикам и штабным служащим, а не боевым офицерам и сержантам, сказал представитель силовых структур.

ВСУ в Липцах выводят подразделения теряющей боеспособность 92-й штурмовой бригады.

Недавно бывший депутат Верховной рады политолог Владимир Олейник заявил, что из-за дезертирства численность ВСУ стремительно уменьшается. Он сказал, что украинские военнослужащие осуществляют попытки дезертировать как сразу после мобилизации, так и с фронта.

Читайте материал «РФ созывает неформальную встречу Совбеза ООН по провалу ВСУ в Курской области».

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