Постпред при НАТО назвал следующий шаг США к прекращению конфликта на Украине

Трамп 4 августа написал в Truth Social, что значительно повысит пошлины в отношении Индии за импорт и перепродажу российской нефти. До этого глава американской администрации заявил, что США вводят пошлины в размере 25% на импорт индийских товаров. Он добавил, что Индия «всегда закупала большую часть военного оборудования у России» и является «наряду с Китаем крупнейшим покупателем» российских энергоресурсов. МИД республики назвал нападки США и ЕС из-за импорта индийской стороной российской нефти неоправданными, так как страны Запада ранее поощряли такую торговлю и сами продолжают закупать товары и услуги в России.