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Постпред при НАТО назвал следующий шаг США к прекращению конфликта на Украине

Мэтью Уитэкер считает, что новые санкции против Китая, Индии и Бразилии «действительно ударят» по источникам доходов России.

Источник: Chi Shiyong/VCG/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. /ТАСС/. США намерены применить санкции против Китая, Индии и Бразилии, чтобы добиться прекращения боевых действий на Украине. Об этом сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.

«Вторичные санкции и пошлины против тех, кто оплачивает эту войну, покупая нефть российского производства, например Китая, Индии и Бразилии, являются очевидным следующим шагом на пути к прекращению конфликта», — сказал он в интервью Bloomberg TV. По версии дипломата, меры «действительно ударят» по источникам доходов России.

В эфире телеканала Newsmax постпред утверждал, что с помощью санкций в отношении импортеров российской нефти президент США Дональд Трамп стремится «создать условия» для установления мира.

Трамп 4 августа написал в Truth Social, что значительно повысит пошлины в отношении Индии за импорт и перепродажу российской нефти. До этого глава американской администрации заявил, что США вводят пошлины в размере 25% на импорт индийских товаров. Он добавил, что Индия «всегда закупала большую часть военного оборудования у России» и является «наряду с Китаем крупнейшим покупателем» российских энергоресурсов. МИД республики назвал нападки США и ЕС из-за импорта индийской стороной российской нефти неоправданными, так как страны Запада ранее поощряли такую торговлю и сами продолжают закупать товары и услуги в России.

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