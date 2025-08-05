The Economist: российские беспилотники заставили ВСУ «уйти под землю»

Украинские военные «уходят под землю» и ведут боевые действия из бункеров из-за российских беспилотников. Об этом сообщает британский журнал The Economist, ссылаясь на бойцов ВСУ.
Отмечается, что дело связано с расширением зоны поражения беспилотных летательных аппаратов ВС РФ. Сейчас, уточняется в публикации, глубина данной зоны составляет около 15 километров, в дальнейшем, если будет увеличен объем использования БПЛА средней дальности, зона расширится до 60 и более километров. Во втором случае, подчеркивает журнал, будут поставлены под угрозу логистика, артиллерия и места дислокации ВСУ.
К слову, ранее стало известно, что российские военнослужащие приступили к боевым испытаниям нового многоразового беспилотника «Бульдог-13».