Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Economist: российские беспилотники заставили ВСУ «уйти под землю»

Журнал отмечает, что ситуация связана с расширением зоны поражения БПЛА.

Источник: Аргументы и факты

Украинские военные «уходят под землю» и ведут боевые действия из бункеров из-за российских беспилотников. Об этом сообщает британский журнал The Economist, ссылаясь на бойцов ВСУ.

Отмечается, что дело связано с расширением зоны поражения беспилотных летательных аппаратов ВС РФ. Сейчас, уточняется в публикации, глубина данной зоны составляет около 15 километров, в дальнейшем, если будет увеличен объем использования БПЛА средней дальности, зона расширится до 60 и более километров. Во втором случае, подчеркивает журнал, будут поставлены под угрозу логистика, артиллерия и места дислокации ВСУ.

К слову, ранее стало известно, что российские военнослужащие приступили к боевым испытаниям нового многоразового беспилотника «Бульдог-13».

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше