В Тамбовской области начался передел муниципалитетов между элитами

В Тамбовской области меняют управленческие команды муниципалитетов.
В Тамбовской области начался передел муниципалитетов между элитными группами. По версии инсайдера агентства, с этим связано заявление врио губернатора Евгения Первышова о переходе города Моршанска под ручное управление регионального правительства. Так власти хотят зачистить местную администрацию под новую команду.
«Ситуацию с управлением Моршанска берем под непосредственный контроль правительства. Очевидно, что не только предыдущий глава города не справился, но и часть существующей команды муниципалитета тоже опустила руки», — заявил Первышов в своем telegram-канале.
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Месяц назад руководитель субъекта раскритиковал и уволил мэра Романа Поленкова. Возглавивший город заммэра Антон Овчинников публично заявлял об огромном количестве проблем в населенном пункте.
Официальной версией такого маневра, распространяющейся в кулуарах тамбовской власти, считается массовый саботаж чиновников администрации Моршанска. Однако известно, что они не были ставленниками уволенного Поленкова, который проработал в должности меньше года. Основной состав набирался при бывшем главе Алексее Банникове. Также, по нашим данным, не было и массовых увольнений.
«Если даже отдельно взятый чиновник и способен на саботаж, то я уверен, что вся управленческая команда на это никогда не пойдет. Слишком велики риски, да и они не служат только лишь одному человеку. Ответ на то, что произошло в Моршанске, нужно искать в практике межэлитных отношений», — сказал URA.RU доктор политических наук, профессор Дмитрий Сельцер.
По словам нашего источника, в муниципалитете готовится масштабная зачистка под новую влиятельную группу. Вероятно, это связано с недавней сменой губернатора в регионе. Сам Первышов намекнул, что уже имеет подходящую кандидатуру. Он представит ее «через некоторое время».