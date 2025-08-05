В Тамбовской области начался передел муниципалитетов между элитами

«Если даже отдельно взятый чиновник и способен на саботаж, то я уверен, что вся управленческая команда на это никогда не пойдет. Слишком велики риски, да и они не служат только лишь одному человеку. Ответ на то, что произошло в Моршанске, нужно искать в практике межэлитных отношений», — сказал URA.RU доктор политических наук, профессор Дмитрий Сельцер.