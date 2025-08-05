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В Пермском крае зарегистрирован первый кандидат на пост губернатора

Окончательные решения о регистрации остальных кандидатов станут известны до 8 августа.

Источник: Комсомольская правда

Краевой избирком зарегистрировал первого участника губернаторской гонки. Им стал действующий глава региона Дмитрий Николаевич Махонин.

Специалисты комиссии проверили все необходимые документы, включая сведения о кандидатах, которых претендент предложил на должность сенатора от региона. Также была проведена проверка подписей муниципальных депутатов, поддержавших выдвижение Махонина. В результате установлено, что все 50 подписей, собранные в 43 муниципалитетах края, признаны подлинными.

Окончательные решения о регистрации остальных кандидатов станут известны не позднее 8 августа.