В Пермском крае зарегистрирован первый кандидат на пост губернатора

Специалисты комиссии проверили все необходимые документы, включая сведения о кандидатах, которых претендент предложил на должность сенатора от региона. Также была проведена проверка подписей муниципальных депутатов, поддержавших выдвижение Махонина. В результате установлено, что все 50 подписей, собранные в 43 муниципалитетах края, признаны подлинными.