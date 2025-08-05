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Подоляка: в Лозовой попал под удар важнейший для ВСУ железнодорожный узел

По словам блогера, противник использовал станцию для переброски войск на константиновское и красноармейское направления.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на вторник в городе Лозовая Харьковской области нанесен удар по важнейшему для ВСУ железнодорожному узлу, сообщил в своем Telegram-канале военный блогер Юрий Подоляка.

«Значимость Лозовой как узловой станции переоценить трудно. Именно она является важнейшим узлом по переброске войск на константиновское и покровское (красноармейское — прим. ред.) направления», — написал он.

По словам блогера, станция использовалась также при маневрах сил противника между разными направлениями.

Подоляка сообщил, что в результате атаки беспилотников железнодорожный узел получил серьезные повреждения.

Ранее стало известно о нанесении ударов по цехам сборки БПЛА на территории Лозовой.

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