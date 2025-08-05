Дебаты о пенсионном возрасте стали угрозой для правящей верхушки европейской страны

В Германии уже наблюдается более высокий, чем в среднем, уровень занятости на рынке труда среди людей в возрасте от 65 до 69 лет: 21,2% из этой возрастной группы числятся занятыми по сравнению с 16% в ЕС. Средний возраст выхода на пенсию в Германии в 2024 году составлял 64,7 года.