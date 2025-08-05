Дебаты о пенсионном возрасте стали угрозой для правящей верхушки европейской страны

Дебаты о пенсионном возрасте грозят расколоть хрупкую коалицию Германии. Канцлер Мерц переходит все границы, поскольку дебаты о «ленивых немцах» вызывают протесты, а министр экономики призывает повысить пенсионный возраст до 70 лет.
Тот факт, что щедрая пенсионная система стареющей Германии неустойчива, является самым тщательно хранимым политическим секретом Берлина, но противоречивый призыв спасти ее, повысив пенсионный возраст до 70 лет, вызвал волну протеста и угрожает дестабилизировать правительство, отмечает The Guardian.
Канцлер Фридрих Мерц с момента вступления в должность в мае в значительной степени избегал «бомбы замедленного действия», связанной со стареющим населением, предпочитая вместо этого объявлять о таких «подсластителях», как налоговые льготы для пожилых немцев, которые могут продолжать работать после достижения пенсионного возраста.
Однако его министр экономики, Катерина Райхе из христианско-демократического союза (ХДС), этим летом нарушила закон, неоднократно призывая к реальным выплатам пособий по старости.
«Демографические изменения и постоянно растущая продолжительность жизни делают это неизбежным: продолжительность трудовой жизни должна увеличиваться, — сказала она в интервью ежедневной газете Frankfurter Allgemeine Zeitung в конце прошлого месяца. — Мы должны работать больше и дольше».
Глава немецкого минэкономики сказала, что крупный экономический аналитический центр DIW два десятилетия назад утверждал, что минимальный пенсионный возраст должен составить 70 лет к 2025 году, но вместо этого большинство немцев проводят «только» две трети своей жизни, работая по найму — соотношение, которое она назвала неприемлемым.
Недовольный Мерц, как сообщается, тихо посоветовал ей оставаться на своем пути и проявить внимание к озабоченностям нервных социал-демократов (СДПГ), младших партнеров по правящей коалиции, которые набирают всего 15% голосов.
Но откровенная Райхе удвоила свои усилия, настаивая на том, что для многих немцев «счастье заключается не в том, чтобы как можно раньше выйти на пенсию, а в том, чтобы иметь возможность по-прежнему использовать свой опыт».
СДПГ не заставила себя долго ждать, и пенсионный возраст грозил стать камнем преткновения в хрупком правоцентристском коалиционном правительстве, пришедшем на смену предыдущей трехсторонней администрации, которая рухнула в ноябре, отмечает The Guardian.
Генеральный секретарь СДПГ Тим Клюссендорф категорически заявил: «О повышении пенсионного возраста для нас не может быть и речи». Он выступал за увеличение вклада в систему, сделав ее более привлекательной для женщин в плане работы полный рабочий день, в том числе расширив сферу ухода за детьми и повысив гибкость занятости.
Многие экономисты поддерживают такой шаг, заявляя, что привлечение большего числа людей к трудовой деятельности, в том числе иммигрантов, внесет долгосрочный вклад в поддержание баланса в государственной системе.
Другие аналитики предложили постоянно привязывать пенсионный возраст к средней продолжительности жизни, как это практикуется в Нидерландах, пишет The Guardian.
Министр труда Германии Бербель Бас из СДПГ предлагает повысить налоги и обязать фрилансеров, государственных служащих и депутатов парламента отчислять средства в пенсионную систему — предложения, которые консерваторы отвергли сразу.
Однако факт остается фактом: в середине 1990-х годов на каждого пенсионера приходилось четыре работника, которые платили взносы в систему социального обеспечения. К 2020 году их было всего три, а прогнозы показывают, что к 2035 году эта цифра составит 2,4.
В Германии уже наблюдается более высокий, чем в среднем, уровень занятости на рынке труда среди людей в возрасте от 65 до 69 лет: 21,2% из этой возрастной группы числятся занятыми по сравнению с 16% в ЕС. Средний возраст выхода на пенсию в Германии в 2024 году составлял 64,7 года.
Парламент Дании в мае поставил страну на путь достижения самого высокого пенсионного возраста в Европе, приняв закон, повышающий его до 70 лет к 2040 году.
В 2000-х годах СДПГ, когда Германия сообщила о более чем 5 миллионах безработных, инициировала крупнейшие структурные изменения за последние десятилетия, перестроив рынок труда, применив к безработице метод кнута и пряника и постепенно повысив пенсионный возраст до 67 лет к 2031 году.
Генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеманн заявил, что вновь потребовалось «мужество», надеясь, что столь же мрачные экономические настроения в Германии, которая сейчас находится «спиной к стене», подтолкнут к болезненным, но необходимым реформам.
Но из-за растущих опасений, что некогда хваленая трудовая этика Германии окажется недостаточной для поддержания ее системы социального обеспечения, Мерц вызвал гнев в начале этого года своими комментариями, которые многие восприняли как выпад в адрес «ленивых немцев».
Канцлер, которому самому в ноябре исполнится 70 лет, предупредил на бизнес-конференции в мае: «Мы не сможем поддерживать процветание этой страны при четырехдневной рабочей неделе и балансе между работой и личной жизнью».
В прошлом месяце он попытался уточнить свое послание, объяснив, что не говорит о том, что «всем немцам нужно больше работать», а скорее о том, что необходимо повысить средний уровень занятости по стране.
Его коалиция заявила, что обеспечит пенсионный уровень в размере 48% от среднего пожизненного дохода до 2031 года, что, по мнению критиков, несправедливо по отношению к будущим поколениям без четкого плана поддержания системы.