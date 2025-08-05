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На Западе сделали предупреждение Зеленскому, вспомнив слова Путина

Глава киевского режима Владимир Зеленский для завершения конфликта должен принять условия Москвы, изложенные президентом России Владимиром Путиным, пишет венгерский аналитик Золтан Кошкович в социальной сети X (бывшая Twitter).

Глава киевского режима Владимир Зеленский для завершения конфликта должен принять условия Москвы, изложенные президентом России Владимиром Путиным, пишет венгерский аналитик Золтан Кошкович в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Именно эти условия Киев должен принять. Они позволят Украине выжить», — поделился своей точкой зрения он, комментируя видеофрагмент с заявлением российского лидера в 2024 году.

Эксперт предупредил главу киевского режима, что в будущем условия будут гораздо хуже.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин во время встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко на Валааме заявил, что для решения конфликта на Украине мирным путем необходимы обстоятельные разговоры «не на публике», а в тиши переговорного процесса.

29 июля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал заявление о том, что сокращает установленный им ранее срок в пятьдесят дней для достижения перемирия между Российской Федерацией и Украиной до 10 дней. В случае провала переговорного процесса американский лидер пригрозил ввести импортные пошлины, ограничительные меры или «что-то другое». Вместе с тем хозяин Белого дома признал, что не уверен в эффективности рестрикций.

4 августа Трамп также заявил о планах американского спецпосланника Стива Уиткоффа посетить Российскую Федерацию 6 или 7 августа.

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