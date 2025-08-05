Нетаньяху пытался уволить ведущую против него расследование генпрокурора

Кабмин Израиля принял решение о прекращении полномочий генерального прокурора Гали Бахарав-Миар, ведущей расследование в отношении премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его окружения по обвинениям в коррупции. Данная информация была распространена ресурсом Axios.
Высший суд Израиля, в свою очередь, незамедлительно наложил запрет на осуществление данного решения, подчеркнув, что Бахарав-Миар продолжит исполнять свои обязанности. По информации журналистов, нынешнее правительство инициировало голосование с целью оказать давление на генпрокурора и вынудить ее подать в отставку.
«Это первый случай, когда правительство Израиля проголосовало за увольнение Генпрокурора. Такой шаг немедленно породил обвинения в том, что Нетаньяху стремится обезопасить себя и своих соратников», — отмечается в публикации.
Ранее бывшие руководители ЦАХАЛ, а также спецслужб «Моссад» и «Шин Бет» направили письмо президенту США Дональду Трампу с призывом повлиять на Нетаньяху и добиться прекращения войны в Газе.