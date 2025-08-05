Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нетаньяху пытался уволить ведущую против него расследование генпрокурора

Высший суд Израиля наложил запрет на осуществление данного решения.

Источник: Аргументы и факты

Кабмин Израиля принял решение о прекращении полномочий генерального прокурора Гали Бахарав-Миар, ведущей расследование в отношении премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его окружения по обвинениям в коррупции. Данная информация была распространена ресурсом Axios.

Высший суд Израиля, в свою очередь, незамедлительно наложил запрет на осуществление данного решения, подчеркнув, что Бахарав-Миар продолжит исполнять свои обязанности. По информации журналистов, нынешнее правительство инициировало голосование с целью оказать давление на генпрокурора и вынудить ее подать в отставку.

«Это первый случай, когда правительство Израиля проголосовало за увольнение Генпрокурора. Такой шаг немедленно породил обвинения в том, что Нетаньяху стремится обезопасить себя и своих соратников», — отмечается в публикации.

Ранее бывшие руководители ЦАХАЛ, а также спецслужб «Моссад» и «Шин Бет» направили письмо президенту США Дональду Трампу с призывом повлиять на Нетаньяху и добиться прекращения войны в Газе.

Узнать больше по теме
Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.
Читать дальше