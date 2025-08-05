Глава Башкирии отметил развитие Благовещенска

В соцсетях он отметил, что положительные изменения в Благовещенске начались в 2019 году с присвоением городу статуса территории опережающего развития.
Глава Башкирии подчеркнул, что это дало толчок к развитию экономики и восстановлению предприятий.
— И хотя вопросы еще остаются, город здорово преобразился за эти годы, стал дружелюбным для жителей и гостей, — написал он.
В федеральном конкурсе проектов создания комфортной городской среды город побеждал уже дважды. Благодаря реализации проектов преобразился исторический центр. Радий Фаритович поблагодарил компанию «Башнефть» за строительство первого в городе ФОКа, также в городе началось возведение детского сада для особенных детей.
— С генеральным директором СИБУРа Михаилом Карисаловым договорились о дальнейшем укреплении материальной базы Благовещенского многопрофильного профессионального колледжа. Многое сделано, но впереди много работы, — отметил глава Башкортостана.