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В США назвали бесполезными угрозы Трампа об отправке подлодок к России

Эксперт Эрин Дамбахер отметила, что подобные заявления президента США несут в себе больше риска, чем пользы.

Источник: Аргументы и факты

В США назвали рискованными и бесполезными угрозы президента Дональда Трампа в адрес России об отправке двух атомных подводных лодок.

Как отметила старший научный сотрудник по ядерной безопасности в Совете по международным отношениям Эрин Дамбахер, в словах американского лидера нет больших преимуществ или выгод. Она подчеркнула, что «русские очень хорошо знают, что у нас на протяжении десятилетий есть подводные лодки с ядерным оружием, которые могут нацеливаться на то, что для них важно», передает The Hill.

Дамбахер добавила, что такие заявления Трампа несут в себе больше риска, чем пользы, а также заявила, что вряд ли американский лидер сможет таким образом повлиять на Россию.

Ранее Трамп заявил, что две американские атомные подлодки уже достигли запланированных районов дислокации.

Напомним, 1 августа американский лидер сообщил, что субмарины находятся ближе к российским границам. По словам Трампа, такое решение было принято в ответ на резкие высказывания зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

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