В США назвали бесполезными угрозы Трампа об отправке подлодок к России

В США назвали рискованными и бесполезными угрозы президента Дональда Трампа в адрес России об отправке двух атомных подводных лодок.
Как отметила старший научный сотрудник по ядерной безопасности в Совете по международным отношениям Эрин Дамбахер, в словах американского лидера нет больших преимуществ или выгод. Она подчеркнула, что «русские очень хорошо знают, что у нас на протяжении десятилетий есть подводные лодки с ядерным оружием, которые могут нацеливаться на то, что для них важно», передает The Hill.
Дамбахер добавила, что такие заявления Трампа несут в себе больше риска, чем пользы, а также заявила, что вряд ли американский лидер сможет таким образом повлиять на Россию.
Ранее Трамп заявил, что две американские атомные подлодки уже достигли запланированных районов дислокации.
Напомним, 1 августа американский лидер сообщил, что субмарины находятся ближе к российским границам. По словам Трампа, такое решение было принято в ответ на резкие высказывания зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.