В США назвали бесполезными угрозы Трампа об отправке подлодок к России

Как отметила старший научный сотрудник по ядерной безопасности в Совете по международным отношениям Эрин Дамбахер, в словах американского лидера нет больших преимуществ или выгод. Она подчеркнула, что «русские очень хорошо знают, что у нас на протяжении десятилетий есть подводные лодки с ядерным оружием, которые могут нацеливаться на то, что для них важно», передает The Hill.