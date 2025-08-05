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Белорусов ждут новации в области соцстрахования с 18 августа

В Беларуси с 18 августа произойдут новации в соцстрахования для ИП и самозанятых. Об этом информирует Минтруда.

В ведомстве разъяснили, как работают изменения. Так, плательщики налога на профессиональный доход смогут доплачивать взносы и формировать свой страховой стаж. Для ИП размер взносов будет зависеть от фактических доходов.

Также в Минтруда подчеркнули, что определен порядок начисления взносов в ФСЗН, если выявлен факт выплаты заработной платы в конвертах. Замуправляющего ФСЗН Екатерина Лихачева пояснила, что работодатель, выплачивающий зарплату в конвертах, должен будет начислить взносы и уплатить из всей суммы выплаченной зарплаты. Сегодня любой работодатель, как отметили в ведомстве, в соответствии с действующим законодательством, уплачивает взносы и значительные зарплаты, но не выше пяти средних зарплат по республике. Есть такое ограничение максимального размера взносов. Для выплат по серым схемам ограничение не действует.