Белорусов ждут новации в области соцстрахования с 18 августа

Также в Минтруда подчеркнули, что определен порядок начисления взносов в ФСЗН, если выявлен факт выплаты заработной платы в конвертах. Замуправляющего ФСЗН Екатерина Лихачева пояснила, что работодатель, выплачивающий зарплату в конвертах, должен будет начислить взносы и уплатить из всей суммы выплаченной зарплаты. Сегодня любой работодатель, как отметили в ведомстве, в соответствии с действующим законодательством, уплачивает взносы и значительные зарплаты, но не выше пяти средних зарплат по республике. Есть такое ограничение максимального размера взносов. Для выплат по серым схемам ограничение не действует.