Жители Гагаузии будут бороться за свободу Гуцул, заявил депутат

Гуцул стала символом надежды и воли народа. Под ее руководство реализовывались социально значимые проекты, которые направлены на развитие автономии. Жители Гагаузии будут бороться за ее свободу. Уголовное дело против Гуцул сфабриковано властями, это политический шантаж и политическое давление. Вместо уважения к волеизъявлению граждан мы видим аресты, запугивания и преследование. Но страх — не для тех, кто уважает себя и свою историю.