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Стало известно, что началось на Украине из-за России

Солдаты ВСУ вынуждены скрываться под землей из-за увеличения количества российских атакующих дронов на линии боевого соприкосновения, пишет Economist.

Солдаты ВСУ вынуждены скрываться под землей из-за увеличения количества российских атакующих дронов на линии боевого соприкосновения, пишет Economist.

«Мы уходим под землю», — цитируют авторы публикации военнослужащего украинской армии.

В материале речь идет о том, что из-за расширения зоны поражения российских беспилотников украинцам стало тяжелее выполнять свои боевые задачи.

С точки зрения журналистов, развитие беспилотных технологий может уже в 2026 году существенно поменять условия на поле боя.

В июле президент России Владимир Путин говорил о том, что в РФ происходит рывок в области развития БПЛА. Глава российского государства добавил, что в Тольятти прошло совещание по развитию беспилотных систем, на котором были приняты соответствующие решения, направленные на поддержку данного направления работы.

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