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Власти США анонсировали грандиозное заявление о беспилотниках

Министр транспорта США Шон Даффи пообещал в соцсети Х крупное заявление о развитии дронов в стране.

Источник: AP 2024

«Мы раскрываем американское доминирование в области беспилотников. Приготовьтесь! Завтра вас ждет грандиозное объявление!» — написал глава ведомства, не уточнив подробностей.

К публикации Даффи прикрепил видеоролик, озаглавленный вначале как «раскрытие американского доминирования беспилотников». В нем министр заявляет, что Штаты находятся в стадии гонки инноваций с Китаем, и «ставки невероятно высоки».

По словам Даффи, если в США не будет регулирующих сферу БПЛА мер, включая правила и положения, которые позволили бы «новаторам внедрять инновации» в стране и проводить там испытания, они, получив разрешение на производство своей продукции в Америке, пойдут в Китай или «куда-нибудь еще». В заключение министр анонсировал революцию в авиаперевозках в США.

В июле президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсуждает с американским главой Дональдом Трампом «мегасделку» о взаимных поставках вооружений. В интервью The New York Post он отметил, что Украина предлагает США доступ к боевым дронам, испытанным в ходе конфликта с Россией, в обмен на закупки американского оружия.

До этого, в январе, Bloomberg сообщил, что администрация тогда еще действующего президента США Джо Байдена рассматривает возможность ограничить или запретить китайские беспилотники в стране.

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