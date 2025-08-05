Промзону «Нуробод технопарк» создадут в Самаркандской области

Под размещение промзоны выделят пустой участок площадью 115 га на территории свободной экономической зоны (СЭЗ) «Ургут» в махалле Сазагон. Технопарк будет специализироваться на выпуске высокотехнологичной продукции. Управлением промзоной займется иностранная компания New Vision Investment Development.
Всего до 2030 года в экономику Нурабадского района планируют привлечь $1,1 млрд прямых иностранных инвестиций. Эти средства направят на развитие промышленного потенциала региона.
Не менее 5,1 тыс. рабочих мест будет создано на высокотехнологичных производствах.