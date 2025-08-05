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Промзону «Нуробод технопарк» создадут в Самаркандской области

Специальная промзона «Нуробод технопарк» появится на территории Нурабадского района Самаркандской области. Постановление подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Под размещение промзоны выделят пустой участок площадью 115 га на территории свободной экономической зоны (СЭЗ) «Ургут» в махалле Сазагон. Технопарк будет специализироваться на выпуске высокотехнологичной продукции. Управлением промзоной займется иностранная компания New Vision Investment Development.

Всего до 2030 года в экономику Нурабадского района планируют привлечь $1,1 млрд прямых иностранных инвестиций. Эти средства направят на развитие промышленного потенциала региона.

Не менее 5,1 тыс. рабочих мест будет создано на высокотехнологичных производствах.