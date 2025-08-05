Таубер назвала запрос обвинения против нее приговором молдавской политике

КИШИНЕВ, 5 авг — РИА Новости. Депутат от оппозиционного в Молдавии блока «Победа» Марины Таубер заявила, что 13 лет тюрьмы, которые требует для нее обвинение — это приговор молдавской политике, а не ей лично.
Прокуроры Антикоррупционной прокуратуры Молдавии 11 июля попросили судебные органы избрать Таубер меру пресечения в виде лишения свободы на 13 лет. Таубер была обвинена в финансировании партии «Шор» и вмешательстве в правосудие, в том числе из-за участия в прошлом году в митинге в поддержку лидера блока «Победа» Илана Шора. Сама Таубер заявила, что уголовное преследование в отношении оппозиционных политиков в стране связано с «политической агонией» правящей партии и страхом потерять власть. Оглашение приговора по делу Таубер перенесено на 30 сентября, сообщил в понедельник РИА Новости ее адвокат Сергей Морару.
«Тринадцать лет заключения, которые требует для меня обвинение — это приговор не мне, а молдавской политике, где честность, открытость и работа для людей стали преступлением. Оглашение решения состоится 30 сентября. Но даже сегодня суд немотивированно отказал мне в праве последнего слова. Это меня не остановит. В любом случае, в самое ближайшее время я выступлю с ним», — написала в своем Telegram-канале Таубер.
По словам политика, ее судят за принципиальность. «За то, что не боюсь говорить правду: Молдова погибает под властью тех, кто уничтожает ее изнутри. Я мешаю им продолжать это разрушение в тишине. Майя Санду (президент Молдавии — ред.) и ПДС (правящая партия “Действие и солидарность” — ред.) бесятся, потому что я не предала людей», — пояснила депутат.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.