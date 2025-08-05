Временный поверенный Польши в Минске вызван в белорусский МИД

МИНСК, 5 авг — Sputnik. Временный поверенный в делах Польши в Беларуси вызван в министерство иностранных дел, сообщили Sputnik в белорусском МИД.
Временному поверенному была вручена нота. Это связано с тем, что в Варшаве, как пояснили в МИД, готовится деструктивное мероприятие.
«По имеющимся в министерстве иностранных дел Республики Беларусь сведениям,
Организаторы и активные участники мероприятия — представители белорусской эмиграции, «известные своей деструктивной и провокационной деятельностью».
В МИД Беларуси считают, что такие «враждебные акции» не будут способствовать восстановлению нормального диалога между Минском и Варшавой. Более того, они прямо вредят белорусско-польским отношениям.
Внешнеполитическое ведомство заверило, продолжит внимательно следить за развитием ситуации, «оставляя за собой право принимать необходимые ответные меры на любые действия провокационного характера».