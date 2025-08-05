Медведев анонсировал дальнейшие шаги после снятия моратория на размещение РСМД

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между США и СССР вступил в силу 1 июня 1988 года. Он запрещал производство, использование и хранение баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней и меньшей дальности. Также стороны договорились не производить и не испытывать новые РСМД. В 2019 году США вышли из договора, обвинив Россию в нарушениях. Москва назвала претензии бездоказательными и приостановила свое участие в соглашении.