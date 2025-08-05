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Медведев анонсировал дальнейшие шаги после снятия моратория на размещение РСМД

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что снятие Россией моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности стало результатом «антироссийской политики стран НАТО», и призвал Запад ждать дальнейших шагов. МИД РФ ранее сообщил, что условия для сохранения моратория исчезли, а потому Москва не считает себя связанной самоограничениями. Где могут разместить ракеты — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Газета.Ру

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что снятие Россией моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности стало результатом «антироссийской политики стран НАТО», и призвал Запад ждать дальнейших шагов. МИД РФ ранее сообщил, что условия для сохранения моратория исчезли, а потому Москва не считает себя связанной самоограничениями. Где могут разместить ракеты — в материале «Газеты.Ru».

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал снятие Россией моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности результатом «антироссийской политики стран НАТО».

«Это новая реальность, с которой всем нашим оппонентам придется считаться. Ожидайте дальнейших шагов», — написал Медведев в X.

4 августа в МИД РФ заявили, что Россия более не считает себя связанной самоограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД), так как условия для сохранения моратория исчезли.

«Шаги “коллективного Запада” в совокупности ведут к формированию и наращиванию в прилегающих к Российской Федерации регионах дестабилизирующих ракетных потенциалов, создающих прямую угрозу безопасности нашей страны, причем стратегического порядка. В целом, такое развитие событий несет серьезный негативный заряд и значительные пагубные последствия для региональной и глобальной стабильности, включая опасное подстегивание напряженности между ядерными державами», — говорилось в заявлении министерства.

Там добавили, что в качестве ответа на возникающие угрозы от Москвы требуются «компенсирующие военно-технические меры», которые позволят гарантировать поддержание стратегического баланса.

«Решения по конкретным параметрам мер реагирования будут приниматься руководством Российской Федерации на основе межведомственного анализа масштабов развертывания американских и других западных РСМД наземного базирования, а также общего развития ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности», — заключили в ведомстве.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между США и СССР вступил в силу 1 июня 1988 года. Он запрещал производство, использование и хранение баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней и меньшей дальности. Также стороны договорились не производить и не испытывать новые РСМД. В 2019 году США вышли из договора, обвинив Россию в нарушениях. Москва назвала претензии бездоказательными и приостановила свое участие в соглашении.

Где Россия может разместить ракеты?

В сентябре 2024 года замглавы МИД РФ Андрей Руденко в интервью ТАСС сообщал, что Россия учитывает в военном планировании потенциальное размещение американских ракет средней и меньшей дальности на территории Японии. После этого в ноябре замглавы ведомства Сергей Рябков также отмечал, что вопрос о развертывании ракет Россией зависит от решений США, а судьба моратория полностью находится в руках Вашингтона.

Отвечая на вопрос, где Россия могли бы развернуть их, Рябков назвал «одной из опций» Азиатско-Тихоокеанский регион.

«Появление соответствующих американских систем в любом регионе мира будет предопределять наши дальнейшие шаги, в том числе в сфере организации нашего военного-технического ответа», — добавил заместитель министра иностранных дел.

Рябков тогда подчеркнул, что у противников России и их сателлитов «не должно существовать ложного чувства безопасности».

Сейчас, комментируя информацию о снятии моратория, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин в беседе с ТАСС отметил, что РФ определит места размещения ракет с учетом характеристик конкретных вооружений.

«Они (места размещения. — “Газета.Ru”) будут разными. Очевидно, что значительная часть должна будет быть размещена на северо-западном направлении, какая-то часть — в южных районах европейской части страны», — пояснил он.

Давно назревший вопрос.

Еще в июне Рябков говорил, что существование моратория приближается к своему логическому завершению, а Запад не оценил сдержанность Москвы.

«На данный момент мы не видим каких-либо кардинальных перемен и тем более разворотов в планах США по дальнейшему передовому развертыванию наземных ракет средней и меньшей дальности в различных регионах мира. Наоборот, практические шаги американских военных по реализации соответствующей программы убеждают нас в том, что подобная деятельность будет только наращиваться», — объяснял замглавы МИД.

Эксперт Кашин также назвал снятие моратория давно назревшей мерой.

«Первый эпизод применения ракеты “Орешник” говорил о том, что Россия отходит [от моратория], но теперь это окончательно оформлено», — уточнил он.

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