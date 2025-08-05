Губернатор Федорищев предложил «Роскосмосу» создать в регионе технокампус

«В Самарской области представлены предприятия по всем ключевым направлениям деятельности “Роскосмоса”. Работа налажена, но у нас есть ещё большой потенциал для совместного развития», — заявил Федорищев.
Одним из главных предложений стало приглашение к участию в проекте регионального кампуса — современной площадки для инноваций, науки и высокотехнологичного производства.
Губернатор предложил адаптировать кампус под задачи «Роскосмоса» и сформировать вокруг него экосистему из научных, технологических и производственных резидентов.
«Это позволит системно решать кадровые и научно-технологические задачи “Роскосмоса” уже в ближайшие годы», — подчеркнул глава региона.
Федорищев также сообщил, что в июле 2025 года в Самарской области по решению Президиума комиссии по научно-технологическому развитию РФ создан Научный центр мирового уровня «Интеллектуальные беспилотные авиационные системы» — стратегический проект, объединяющий науку, образование и промышленность.
Особое внимание на встрече уделили подготовке кадров. Самарский университет имени Королёва уже участвует в федеральном проекте «Кадры для космоса».
В том числе через проведение Всероссийского конкурса научных работ с международным участием «Спутник».
Губернатор добавил, что регион готов предоставлять «Роскосмосу» доступ к беспилотным авиационным системам и испытательным полигонам для совместной отработки передовых технологий.
Встреча подтвердила: Самарская область — не просто промышленный центр, а ключевая площадка для развития российской космической и высокотехнологичной отрасли.