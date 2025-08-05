Россия вышла из моратория по размещению РСМД. Что это значит

Мораторий на размещение РСМД Россия соблюдала в одностороннем порядке. США вышли из договора об оружии данного класса в феврале 2019 года. Белый дом тогда обвинил Кремль в разработке и развертывании ракеты 9M729. Минобороны России заявляло, что оружие не попадает под действие договора. Однако Дональд Трамп, который занимал пост президента США в первый раз, все равно распорядился начать процедуру отказа от обязательств. В ответ в России объявили, что не будут устанавливать ракеты меньшей и средней дальности на своей территории или в других странах до тех пор, пока США не установят такое оружие.