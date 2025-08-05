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Россия вышла из моратория по размещению РСМД. Что это значит

Россия отказалась соблюдать мораторий на развертывание ракет меньшей и средней дальности (РСМД) наземного базирования. Об этом говорится в заявлении российского МИД, опубликованном 4 августа. Ключевые факты о причинах отказа РФ от односторонних обязательств и комментарии экспертов собрали «Ведомости».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Почему Россия остановила действие моратория по РСМД

В Министерстве иностранных дел объяснили, почему Россия больше не будет соблюдать ограничения в размещении ракет меньшей и средней дальности и разработке оружия этого класса, пишут «Ведомости». Причина снятия запрета — активность НАТО по развертыванию РСМД и испытанию баллистических и крылатых ракет. Так, США установили наземную пусковую установку Typhon для запуска крылатых ракет Tomahawk и многоцелевых ракет SM-6 средней дальности на Филлипинах, объявили о размещении ракет средней дальности в Германии в 2026 году.

Российский МИД обратил внимание, что ракетный потенциал НАТО создает «прямую угрозу безопасности нашей страны», поэтому Кремль принял решение о принятии «компенсирующих военно-технических мер».

Почему США вышли из договора по РСМД

Мораторий на размещение РСМД Россия соблюдала в одностороннем порядке. США вышли из договора об оружии данного класса в феврале 2019 года. Белый дом тогда обвинил Кремль в разработке и развертывании ракеты 9M729. Минобороны России заявляло, что оружие не попадает под действие договора. Однако Дональд Трамп, который занимал пост президента США в первый раз, все равно распорядился начать процедуру отказа от обязательств. В ответ в России объявили, что не будут устанавливать ракеты меньшей и средней дальности на своей территории или в других странах до тех пор, пока США не установят такое оружие.

Когда был заключен ДРСМД и на каких условиях

Договор о нераспространении ракет средней и меньшей дальности был подписан президентом США Рональдом Рейганом и Генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым в 1987 году. Документ закрепил запрет для двух держав выпускать, использовать и хранить баллистические и крылатые ракеты наземного базирования. Ограничения распространялись на ракеты дальностью от 500 до 1000 км и от 1000 до 5500 км, в том числе с ядерными боеголовками.

И СССР, и США согласно взятым обязательствам уничтожали ракеты и комплексы из своих арсеналов. Правда, Советский Союз ликвидировал 1846 единиц оружия, а Штаты — 846.

Последствия выхода России из моратория

По мнению программного директора Международного дискуссионного клуба «Валдай» Олега Барабанова, объявление Кремля о снятии обязательств по соблюдению ДРСМД не стоит расценивать как повышение ставок. Скорее это информационная атака по Дональду Трампу, такое мнение Барабанов высказал «Ведомостям».

Эксперт уточняет, что на самом деле гонка вооружений между США и Россией не прекращалась, но после отказа от моратория на линии боевого соприкосновения на Украине может возникнуть глобальная ракетно-ядерная угроза.

Специалист Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович констатировал, что, выйдя из моратория, Россия «уравняла ставки» с США. Эксперт прогнозирует наращивание вооружения обеими сторонами и отмечае соблюдение российскими властями ограничений даже в ходе спецоперации на Украине.

Стефанович обращает внимание, что МИД России в заявлении о выходе страны из моратория не указал, что в Европе также разрабатываются и ставятся на вооружение ракетные комплексы средней и малой дальности. Так, Франция, Германия, Италия, Польша, Швеция и Великобритания реализуют совместный проект European Long-range Strike Approach (ELSA), в рамках которого разрабатывают собственную крылатую ракету, способную поражать цели на расстоянии до 2000 км. Кроме того, ракеты малой и средней дальности уже поставлены на вооружение в Южной Корее и Японии.

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