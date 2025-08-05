МИД: Беларусь предупредила Польшу о недопустимости враждебных акций

В Министерстве иностранных дел Беларуси сообщили о том, что временному поверенному в делах Польши вручена нота из-за враждебных акций в Варшаве, пишет БелТА.
Как сообщил пресс-секретарь МИДа Руслан Варанков, ведомство получило информацию о планирующемся в Варшаве 9 — 10 августа деструктивном мероприятии.
— На площади имени Пилсудского, а также в Варшавском университете, запланировано проведение мероприятия, цель которого — нанесение ущерба Республике Беларусь, — прокомментировал представитель МИД.
Также Варанков сказал, что враждебные акции организовывают и активно в них участвуют известные своей деструктивной и провокационной деятельностью беглые, которых власти Польши поддерживают.
При этом в МИД подчеркнули, что подобные враждебные акции не могут способствовать восстановлению нормального диалога между Беларусью и Польшей, наносят прямой вред отношениям между странами.
В связи с этим в МИД вызвали временного поверенного в делах Польши в Беларуси, которому была вручена соответствующая нота.
— Министерство иностранных дел Беларуси оставляет за собой право принимать необходимые ответные меры на любые действия провокационного характера, — заключил представитель дипведомства.
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