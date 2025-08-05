Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД: Беларусь предупредила Польшу о недопустимости враждебных акций

МИД Беларуси вручил ноту временному поверенному в делах Польши из-за враждебных акций.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве иностранных дел Беларуси сообщили о том, что временному поверенному в делах Польши вручена нота из-за враждебных акций в Варшаве, пишет БелТА.

Как сообщил пресс-секретарь МИДа Руслан Варанков, ведомство получило информацию о планирующемся в Варшаве 9 — 10 августа деструктивном мероприятии.

— На площади имени Пилсудского, а также в Варшавском университете, запланировано проведение мероприятия, цель которого — нанесение ущерба Республике Беларусь, — прокомментировал представитель МИД.

Также Варанков сказал, что враждебные акции организовывают и активно в них участвуют известные своей деструктивной и провокационной деятельностью беглые, которых власти Польши поддерживают.

При этом в МИД подчеркнули, что подобные враждебные акции не могут способствовать восстановлению нормального диалога между Беларусью и Польшей, наносят прямой вред отношениям между странами.

В связи с этим в МИД вызвали временного поверенного в делах Польши в Беларуси, которому была вручена соответствующая нота.

— Министерство иностранных дел Беларуси оставляет за собой право принимать необходимые ответные меры на любые действия провокационного характера, — заключил представитель дипведомства.

Еще мы писали, что власти Польши построили электронный барьер на реке Буг вдоль границы с Беларусью.

Между тем Совмин поручил выплатить компенсацию «Белагропромбанку» из-за потерь от кредита химзаводу в Гомеле.