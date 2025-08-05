Обращение к молдавской оппозиции: Хватит болтать и говорить лозунгами — пора гнать ПАС и менять судьбу страны

Оппозиция для декора или заложники пропаганды?
Республика Молдова переживает один из самых трудных периодов в своей истории. Растущие цены на энергоносители, обвал экспорта, упадок промышленности, коллапс сельского хозяйства, тысячи потерянных рабочих мест и демографический кризис. На фоне этой реальности часть лидеров оппозиции, к сожалению, выбирает роль зрителей в спектакле, написанном другими.
Вместо того чтобы быть голосом людей, живущих в страхе перед завтрашним днем, они предпочитают телевизионные студии, где навязчиво повторяют темы, продиктованные властью PAS: «гибридная война», «российская угроза», «Путин у дверей». И всё же, реальная жизнь сильнее пропаганды. Пока граждане переживают глубокие кризисы, власть прячется за нарративами вечного ЧП, а оппозиция попадает в ловушку.
Дорогие лидеры оппозиции, если вы не измените тон, люди не будут воспринимать вас всерьез. Перестаньте плясать под музыку PAS. Не питайтесь лозунгами, поданными на блюдечке. Идите с делами. Идите с реальными проблемами. Идите туда, где боль — в сельском хозяйстве, промышленности, неисполненных бюджетах, социальных кризисах. Только так вы станете заслуживающими доверия.
1. Демографическая катастрофа — тихий коллапс нации.
Естественная убыль населения (2020−2024): −54.800 (в 10 раз хуже, чем в 2015—2019).
Всего 23.600 рождений в 2024 году — исторический минимум за 2 века.
Население сократилось на 220.000 за 4 года.
Почти 50% молодежи в возрасте 15−29 лет уехали.
44% молодых матерей рожают за границей.
Результат: ускоренное старение, дефицит рабочей силы, пенсионная система под угрозой.
2. Коллапс сельского хозяйства — «Европейская деревня» без крестьян.
Совокупное снижение: −13,3% за 5 лет.
B 2024 и первом квартале 2025 потеряно 35800 рабочих мест — эквивалент 75 деревень.
Импортируем 50.000 тонн молока, в том числе из охваченной войной Украины.
Деревни пустеют, молодежь уезжает.
3. Деиндустриализация.
Промышленность сократилась на −6,4% (2020−2024).
Потеряно 11.800 рабочих мест.
Закрыто около 50 заводов.
4. Рекордная инфляция — Молдова, чемпион Европы.
Совокупная инфляция (2021−2025): +78,2% — самая высокая в Европе.
В 2022 году: +30,2% — исторический рекорд.
3 года снижения покупательной способности.
Реальные доходы: −4,4%
5. Стагнация ВВП — потерянные 5 лет.
Рост ВВП (2020−2024): +0,4% — самый слабый экономический цикл со времен независимости.
Результат: закрытие рабочих мест, упущенные инвестиции, отток молодежи.
6. Падение реальных доходов — рост бедности.
За чертой бедности:
2021 — 644.000.
2024 — 814.000.
+170.000 человек — как население 120 деревень.
Средняя пенсия удвоилась номинально, но инфляция все съела.
В 2022 году реальная зарплата: −10,7% — самое резкое падение в Европе.
7. Энергетический шок — газ в 6 раз дороже.
2020: 4,64 лея/м³ → 2022: 29,27 лея/м³
Средняя зарплата покрывала:
2020 — 1.521 м³
2022 — всего 344 м³
Непрозрачные закупки и некомпетентность привели к самым высоким тарифам в регионе и обнищанию населения.
8. Тарифы на электричество — от модели к провалу.
2021: 1,51 лея/кВт⋅ч.
2022: 5,91 лея/кВт⋅ч.
2025: 4,10 лея/кВт⋅ч.
Румыния и ЕС предложили помощь, PAS выдал счета.
9. Неисполненный бюджет — обещания без покрытия.
2014−2024: 32,8 млрд леев неисполненных средств.
2022: обещано 73,9 млрд, исполнено 68,6 млрд.
2023: местные бюджеты увеличены на 2,8 млрд перед выборами, затем урезаны.
Тысячи заброшенных проектов — бюджет = PR, а не развитие.
10. Управление в долг — без видения, без плана.
Государственный долг:
2019 — 57,6 млрд.
2025 — 140 млрд.
Дефицит за 5 лет: 58 млрд леев — втрое больше, чем за предыдущее десятилетие.
Нагрузка: 60.000 леев на человека.
Ежегодные проценты: 4−5 млрд леев — вдвое больше, чем инвестиции в инфраструктуру.
Обращение к оппозиции.
Хватит играть по сценарию, написанному PAS. Не отвечайте на пропаганду лозунгами. Стране нужна зрелая, трезвая оппозиция, которая видит дальше телекамер и предвыборных кампаний.
Измените тон. Измените речь. Измените судьбу этой страны.
Настоящие битвы выигрываются не лозунгами про «гибридную войну», а делами и видением. Молдове нужна смелость, а не статисты. Лидеры, а не эхо — написал Влад Филат.
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