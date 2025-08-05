Обращение к молдавской оппозиции: Хватит болтать и говорить лозунгами — пора гнать ПАС и менять судьбу страны

Дорогие лидеры оппозиции, если вы не измените тон, люди не будут воспринимать вас всерьез. Перестаньте плясать под музыку PAS. Не питайтесь лозунгами, поданными на блюдечке. Идите с делами. Идите с реальными проблемами. Идите туда, где боль — в сельском хозяйстве, промышленности, неисполненных бюджетах, социальных кризисах. Только так вы станете заслуживающими доверия.