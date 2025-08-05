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Постпред при НАТО: американцы перестанут нести бремя расходов на помощь Украине

Мэтью Уитэкер отметил, что президент США Дональд Трамп объявил о запуске механизма, который позволит союзникам государства по альянсу закупать американские вооружения и боеприпасы, а затем передавать их Киеву.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. /ТАСС/. Продажа американского оружия Украине за счет европейских стран снимает бремя расходов с американских налогоплательщиков. О неизменности этой позиции Вашингтона заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.

«Президент [США Дональд] Трамп объявил о запуске механизма, который позволит нашим союзникам по НАТО закупать американские вооружения и боеприпасы, а затем передавать их Украине», — сказал Уитэкер в эфире телеканала Newsmax. «Очевидно, что это исключает участие американских налогоплательщиков. Бремя войны на Украине больше не ложится на плечи американцев», — пояснил он.

Дипломат отметил, что новый механизм не ослабляет позиции Соединенных Штатов, наоборот, они продают оружие, произведенное американскими специалистами и рабочими, обеспечивая тем самым занятость в стране и поддерживая национальную оборонную промышленность. По мнению постпреда, США добились успеха, переложив ответственность за военную безопасность Европы на страны континента.

14 июля президент США на встрече генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме объявил о договоренности по поставкам американских вооружений Киеву за счет европейских стран. Альянс займется координацией поставок, которые будут включать в том числе системы Patriot, рассматривается возможность передачи 17 таких комплексов. Трамп заявил, что объем военной помощи, которая будет направлена Украине через НАТО, составит миллиарды долларов.

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