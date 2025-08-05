Постпред при НАТО: американцы перестанут нести бремя расходов на помощь Украине

«Президент [США Дональд] Трамп объявил о запуске механизма, который позволит нашим союзникам по НАТО закупать американские вооружения и боеприпасы, а затем передавать их Украине», — сказал Уитэкер в эфире телеканала Newsmax. «Очевидно, что это исключает участие американских налогоплательщиков. Бремя войны на Украине больше не ложится на плечи американцев», — пояснил он.