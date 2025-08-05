На Среднем Урале стало меньше избирателей

Центральная избирательная комиссия обновила статистику количества зарегистрированных избирателей в России по состоянию на июль 2025 года. Данные показывают, что с начала текущего года число свердловчан, обладающих правом голоса, сократилось.
Всего в России проживают 111,4 млн человек, которым разрешено участвовать в выборах, что на 125 тысяч меньше показателя начала года. Сокращение наблюдалось в 67 субъектах федерации, наибольший спад зафиксирован в Свердловской (-12 тысяч) области, Луганской Народной Республике (-27 тысяч), Херсонской области (-26,5 тысяч), Ростовской (-15 тысяч), и Кемеровской (-11 тысяч) областях.
— За пределами страны число российских избирателей выросло — с 1,78 до 1,79 миллиона человек, — уточняют в российском Избиркоме.
Основная причина уменьшения числа избирателей связана с изменением демографической структуры населения и миграционными потоками.