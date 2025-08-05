С начала года единое пособие назначили 4,3 тысячам беременным из Башкирии.

С начала текущего года отделение Социального фонда по Башкирии назначило единое пособие 4,3 тыс. беременных женщин. Данная мера государственной поддержки оказывается семьям, среднедушевой доход в которых меньше прожиточного минимума на человека. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.
Пособие может быть назначено если:
- Доход каждого трудоспособного члена семьи от 18 лет составляет не менее 4 МРОТ — 89 760 рублей в расчетном периоде или имеются уважительные причины для отсутствия дохода, например, уход за ребенком до трех лет. Если уважительная причина отсутствия дохода составляет 10 месяцев расчетного периода, лимит 4 МРОТ не применяется.
- Среднедушевой доход каждого члена семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в регионе (в Башкортостане — 15 782 рублей).
- Имущественное положение семьи (включая недвижимость, земельные участки и транспортные средства, находящиеся в собственности у членов семьи) соответствует установленным законодательством критериям.
- Заявитель — гражданин РФ, постоянно проживающий в Российской Федерации.
Выплаты зависят от дохода семьи и могут составлять 50%, 75% и 100% регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения. Размер единого пособия для будущих мам в этом году в Башкирии составляет от 8 601 до 17 202 рублей.
При определении права семьи на пособие учитываются следующие доходы: заработная плата, выплаты по больничным листам, отпускные, стипендии, пенсии, пособия, проценты по вкладам, доходы от предпринимательской деятельности и самозанятости, пособие по безработице, выплаты правопреемникам, алименты, доходы от аренды и продажи имущества. После истечения срока назначения данной выплаты беременной женщине, один из родителей может подать заявление на оформление единого пособия уже на новорожденного. При этом, если на предыдущего ребенка (детей) в семье оно уже оформлено, пособие на новорожденного будет определено автоматически, минуя комплексную оценку доходов и имущества.
Ранее «Башинформ» рассказывал о дате выплат пенсий и пособий в августе.