С начала года единое пособие назначили 4,3 тысячам беременным из Башкирии.

При определении права семьи на пособие учитываются следующие доходы: заработная плата, выплаты по больничным листам, отпускные, стипендии, пенсии, пособия, проценты по вкладам, доходы от предпринимательской деятельности и самозанятости, пособие по безработице, выплаты правопреемникам, алименты, доходы от аренды и продажи имущества. После истечения срока назначения данной выплаты беременной женщине, один из родителей может подать заявление на оформление единого пособия уже на новорожденного. При этом, если на предыдущего ребенка (детей) в семье оно уже оформлено, пособие на новорожденного будет определено автоматически, минуя комплексную оценку доходов и имущества.