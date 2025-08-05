География не определяет судьбу — Токаев выступил на конференции ООН

АСТАНА, 5 авг — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев выступил на Третьей конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.
География, подчеркнул президент Казахстана, не определяет судьбу, и опыт Центральной Азии наглядно это показывает.
Наш регион демонстрирует устойчивость в своем социально-экономическом развитии и показывает, что при наличии политической воли, стратегических инвестиций и международного партнерства отсутствие выхода к морю может стать мощным стимулом роста, а не препятствием.
Центральная Азия превратилась в регион взаимовыгодного взаимодействия с динамично развивающимся потенциалом в области торговли, инвестиций, транспорта, связи, а также устойчивого управления ресурсами, подчеркнул Токаев.
Как все начиналось
Более двух десятилетий назад, отметил президент, Казахстан взял на себя ведущую роль, приняв у себя Первую конференцию ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, что ознаменовало начало его многолетнего непрерывного участия в этом процессе.
Тогда, добавил он, была принята Алматинская программа действий, которая впервые включила вопросы Группы РСНВМ в глобальную повестку дня в области развития.
«Сегодня мы собрались в Авазе для того, чтобы предпринять новые усилия для дальнейшего продвижения в достижении стоящих перед нами задач», — подчеркнул Токаев.
Что изменилось и что осталось прежним
По его словам, 32 развивающихся страны, не имеющие выхода к морю, представляют более полумиллиарда человек.
Многие из них по-прежнему сталкиваются с препятствиями в доступе к финансированию, технологиям и на мировые рынки.
Ограниченные региональные транспортные связи по-прежнему остаются основной проблемой для стран, не имеющих выхода к морю.
Эта проблема влечет за собой ряд экономических трудностей, включая высокие транзитные и торговые издержки, а также уязвимость перед геополитическими факторами.
Эти ограничения, отметил он, влияют на благосостояние граждан и снижают конкурентоспособность. Они еще более усугубляются конфликтами, экономическими санкциями, сбоями в цепочках поставок и ростом глобального недоверия.
«Казахстан считает, что РСНВМ должны рассматриваться как равные и перспективные партнеры в формировании решений глобальной повестки дня. Голоса развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, должны быть громче, наше сотрудничество — глубже, а коллективные амбиции — смелее», — сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства отметил, что Казахстан полностью поддерживает Авазскую программу действий в качестве дорожной карты на пути к устойчивому, инклюзивному и устойчивому будущему.
«Начинание должно получить политическую поддержку транзитных стран, международных организаций по развитию и финансовых институтов», — отметил президент.
По его словам, инновационные финансовые механизмы нужны для стимулирования инвестиций в ключевые секторы — транспорт, энергетику и цифровую инфраструктуру.
Еще одной насущной проблемой Касым-Жомарт Токаев назвал изменение климата.
«Многие страны РСНВМ сталкиваются с нехваткой воды, таянием ледников, опустыниванием и другими экстремальными погодными явлениями», — признал Токаев.
Решение этих проблем, считает он, требует скоординированных региональных усилий и активной международной поддержки.
«В то же время я считаю, что меры по борьбе с изменением климата должны оставаться сбалансированными и инклюзивными, отвечать обоснованным потребностям стран в области развития», — добавил президент и пригласил всех в Астану на Региональный экологический саммит.
Он состоится в апреле 2026 года под эгидой ООН.
Для стран, не имеющих выхода к морю важно укреплять региональную взаимосвязанность, отметил президент, и Казахстан вместе с партнерами прилагает к этому значительные усилия.
«Мы уделяем приоритетное внимание развитию транспортных коридоров и транзитной инфраструктуры вдоль маршрута “Север — Юг” и Среднего коридора. Наша долгосрочная цель — создание единой сети железнодорожных, автомобильных, авиационных и логистических центров», — добавил Токаев.
Это, по мнению президента, укрепит позиции Казахстана как Евразийского транзитного хаба, на который в настоящее время приходится почти 85% сухопутных поставок грузов между Азией и Европой.
Цифровизация, добавил он, также находится в центре внимания руководства страны.
"Мы также инвестируем в цифровизацию. Казахстан создал Центр искусственного интеллекта AlemAI в Астане и недавно запустил суперкомпьютер. Наши двери открыты для научного сотрудничества, и мы приглашаем партнеров присоединиться к нам, — сказал Касым-Жомарт Токаев.