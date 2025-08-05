География не определяет судьбу — Токаев выступил на конференции ООН

Более двух десятилетий назад, отметил президент, Казахстан взял на себя ведущую роль, приняв у себя Первую конференцию ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, что ознаменовало начало его многолетнего непрерывного участия в этом процессе.