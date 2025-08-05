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Власти предупредили жителей Пермского края о полётах дронов

Администрация назвала точное время вылетов.

Источник: Аргументы и факты

Власти предупредили жителей Пермского края о полётах дронов в небе над регионом.

О появлении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) администрация Косинского округа рассказала в своём сообществе в соцсети «ВКонтакте». Днём 5 августа муниципалитет опубликовал сообщение о проведении работ над территорией округа, которые ожидаются 7 и 8 августа.

«Внимание жителям с. Коса! С целью проведения кадастровых работ в с. Коса 7—8 августа состоятся полеты дрона», — рассказывает администрация округа.

В муниципалитете также уточнили время, в которое будут проводиться вылеты. Они запланированы в промежутке между 4:00 и 14:00 часами дня.

Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о появлении неизвестного летательного аппарата, который люди заметили в небе над Горнозаводском. Ролик был опубликован в социальных сетях. Позже в Минтербезе Пермского края perm.aif.ru рассказали подробности и объяснили ситуацию.

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