Нет должной отдачи: Лукашенко рассказал, где ученые недоработали

МИНСК, 5 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит во Дворце Независимости совещание с рабочей группой по анализу деятельности Национальной академии наук Беларуси, сообщили в пресс-службе главы государства.
Белорусский лидер обратил внимание, что развитие общества, особенно в сфере экономики, невозможно без науки как сегодня, так и в будущем. Это является общемировой тенденцией.
Что касается белорусской академической науки, то ранее в республике существовало множество различных мнений о работе НАН: от положительных до крайне негативных.
Лукашенко напомнил, что проблемные вопросы работы НАН рассматривались уже несколько раз в этом году, однако, как считает президент, разговор не окончен.
В этот раз в совещании принимают участие руководители НАН и ГКНТ, правительства и Администрации президента, министерства образования, а также представители рабочей группы, которая анализировала деятельность Академии наук.
«С учетом смены руководства Академии наук надо определить план действий, чтобы наши ученые работали в одном ключе со всей страной, экономикой и обществом», — сказал белорусский лидер.
На повестке дня — обсуждение материалов рабочей группы, в которых, как считает президент, справедливо критикуется сложившаяся структура НАН.
Нет отдачи
Глава государства отметил, что на научные исследования выделяется значительное количество государственных средств, но при этом нет должной отдачи.
«Есть только точечные положительные результаты без широкого внедрения в отрасли экономики. Сегодня этого явно недостаточно», — подчеркнул белорусский лидер.
Лукашенко также покритиковал работу ученых по ряду перспективных направлений. В частности, речь идет про беспилотники и электротранспорт.
«Мы просто топчемся на месте. Нужных компетенций до сих пор нет, наработок для полного цикла производства тоже, подготовка кадров в процессе становления», — сказал президент.
Лукашенко поинтересовался, какие меры были предприняты для исправления недостатков, выявленных рабочей группой, и какие шаги планируется предпринять, если не все проблемы были решены.
Президент выделил три ключевых направления, которые требуют первоочередного внимания со стороны Академии наук: практикоориентированность научных исследований, внедрение разработок в экономику и социальную сферу, а также импортозамещение и экспорт научно-технической продукции.
«От результатов сегодняшнего совещания зависит, какие организационные, возможно, кадровые и другие решения будут приняты. Вы хорошо знаете, что в научной сфере так заведено — все важнейшие решения принимаются коллегиально, что мы и делаем», — подчеркнул глава государства.