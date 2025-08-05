Суд вынес приговор башкану Гагаузии Евгении Гуцул: 7 лет лишения свободы

5 августа, состоялось очередное заседание суда по делу башкана Гагаузии Евгении Гуцул.
Здание суда сектора Буюканы было окружено полицией задолго до начала заседания, которое было назначено на 12:00.
У здания суда собирались люди, чтобы поддержать главу Гагаузии.
Однако полиция не пропустила их, они остались на другой стороне дороги.
Кажется, к зданию суда согнали всех полицейских Кишинева. К 11.30 было уже 18 машин.
Был перекрыт вход и в само здание, пускали лишь по пропускам. СМИ пропускали по неведомому запросу, как это было накануне.
Прибывшую на заседание суда Евгению Гуцул встречали букетами цветов и лозунгами «Евгения — наш герой!», «Евгения — наш башкан!».
Полиция не пустила в здание суда даже супруга Евгении Гуцул.
Депутата парламента Молдовы Регину Апостолову тоже не пустили в здание суда.
В государственное учреждение, на всякий случай.
Не в частную лавочку.
Башкан Гагаузии Евгения Гуцул была приговорена к 7 годам заключения в исправительной колонии общего режима.
Приговор был вынесен только что.
Напомним, прокуроры требовали для Гуцул 9 лет лишения свободы.