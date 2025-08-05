Главу Гагаузии Евгению Гуцул приговорили к семи годам

Госпожа Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева перед вылетом в Стамбул. Спустя несколько дней ее отправили под стражу. В апреле политика перевели под домашний арест. Ранее глава Гагаузии заявляла, что власти Молдавии предлагали ей покинуть пост в обмен на прекращение уголовного преследования.