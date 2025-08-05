Лукашенко сказал про самый важный ресурс, который есть в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 5 августа, во время совещания с рабочей группой по анализу деятельности Национальной академии наук, сказал про самый важный ресурс, который есть в Беларуси. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
— Мы обладаем самым важным ресурсом — человеческим потенциалом, — заявил глава государства.
По словам президента Беларуси, люди в стране головастые и могут многое и сделать, придумать. Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что именно по этой причине в Беларуси такое пристальное внимание, прежде всего, к ученым.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал белорусам, что 2025 год и следующие будут сложными.
Тем временем МИД заявил, что Беларусь предупредила Польшу о недопустимости враждебных акций.
Кстати, Белгидромет сказал о похолодании в Беларуси: «Страну будет пересекать холодный атмосферный фронт».