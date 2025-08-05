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Мирзиёеву вручили орден Туркменистана за вклад в сотрудничество

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев получил орден Туркменистана «За вклад в развитие сотрудничества». Церемония прошла в рамках третьей Конференции ООН по странам, не имеющим выхода к морю.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

Мирзиёев поблагодарил Национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова, президента Сердара Бердымухамедова и весь туркменский народ за высокую награду.

Он подчеркнул, что воспринимает награду как знак уважения к Узбекистану и признание совместных усилий по укреплению дружбы и партнерства в Центральной Азии.

Мирзиёев также поблагодарил лидеров всех стран региона за вклад в развитие регионального сотрудничества. Он отметил, что международное сообщество признает успех Центральной Азии в создании новой модели партнерства.

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