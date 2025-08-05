Мирзиёеву вручили орден Туркменистана за вклад в сотрудничество

Мирзиёев поблагодарил Национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова, президента Сердара Бердымухамедова и весь туркменский народ за высокую награду.
Он подчеркнул, что воспринимает награду как знак уважения к Узбекистану и признание совместных усилий по укреплению дружбы и партнерства в Центральной Азии.
Мирзиёев также поблагодарил лидеров всех стран региона за вклад в развитие регионального сотрудничества. Он отметил, что международное сообщество признает успех Центральной Азии в создании новой модели партнерства.
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