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FT: украинцы отчаянно сопротивляются мобилизации

Украинские власти раскритиковали за жесткие методы мобилизации, после чего они пообещали улучшить практику призыва. Но, несмотря на это, сопротивление насильственной мобилизации в стране усиливается, пишет Financial Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Вооруженным силам Украины катастрофически не хватает личного состава, резервы неуклонно тают, а Владимир Зеленский отказывается снизить призывной возраст, аргументируя это тем, что не готов жертвовать следующим поколением украинцев, говорится в статье.

Украина вынуждена прибегать к принудительной мобилизации, в ходе которой в соцсетях появляется все больше видео незаконных методов работы ТЦК (территориальные центры комплектования), пишет FT.

На них видно, что украинских мужчин хватают на улицах и жестко заталкивают в фургоны, а разъяренные местные жители в ответ нападают на представителей ТЦК.

В среду власти сообщили о начале расследования гибели мужчины в Николаеве, пытавшегося спастись от представителей ТЦК. На прошлой неделе также было опубликовано видео из Одессы, где мужчину заталкивают в фургон без опознавательных знаков, перечисляет FT.

Сопротивление мобилизации усиливается и со стороны родственников и близких мобилизованных. В пятницу в Виннице около 80 человек собрались возле стадиона, требуя освободить недавно мобилизованных мужчин, которых туда привезли.

«Мобилизация не должна быть шоком для людей», — заявил в июне главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский. Он подчеркнул, что призывные пункты «не должны допускать подобных позорных инцидентов» и пообещал обеспечить большую прозрачность призыва и наказать сотрудников ТЦК, причастных к подобным случаям. Вербовочные центры даже получили 50-страничное руководство, в котором перечислены правила вежливого общения и методы сглаживания конфликтов при взаимодействии с гражданами, говорится в статье.

Несмотря на это, видео с насильственной мобилизацией украинцев стало только больше, а сопротивление населения призыву возросло, пишет FT.

По данным Генпрокуратуры Украины, за первые шесть месяцев 2025 года в стране возбудили более 500 дел по фактам препятствования деятельности армии, тогда как за аналогичный период прошлого года таких дел было только 200.

Причем недовольство граждан методами обязательной мобилизации отмечается по всей Украине, обращает внимание FT. Оперативное командование, курирующее мобилизацию на западе Украины, в мае признало рост числа случаев насилия против сотрудников призывных комиссий, уточнив, что с начала года в регионе произошло не менее 12 столкновений с гражданами.

Хотя Зеленский заявил, что страна способна мобилизовать до 27 000 человек в месяц, командиры и солдаты регулярно предупреждают о нехватке личного состава на фронте и истощении оставшихся подразделений.

Как утверждает депутат Федор Вениславский, только около 10% новобранцев на Украине являются добровольцами.

Опросы показывают противоречивое отношение украинцев к мобилизации: большинство граждан считают ее необходимой, но при этом несправедливой. Судя по апрельскому опросу Info Sapiens, 77% опрошенных не доверяют призывным комиссиям, хотя военным в целом доверяют 93% респондентов.

По словам Антона Грушевского, исполнительного директора Киевского международного института социологии (КМИС), украинцы требуют справедливой мобилизации и хотят видеть, что чиновников и их детей тоже призывают в армию. Как пояснила Инна Волосевич, заместитель директора Info Sapiens, сложившаяся ситуация отчасти отражает общее недоверие украинцев к властям.