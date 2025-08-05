FT: украинцы отчаянно сопротивляются мобилизации

«Мобилизация не должна быть шоком для людей», — заявил в июне главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский. Он подчеркнул, что призывные пункты «не должны допускать подобных позорных инцидентов» и пообещал обеспечить большую прозрачность призыва и наказать сотрудников ТЦК, причастных к подобным случаям. Вербовочные центры даже получили 50-страничное руководство, в котором перечислены правила вежливого общения и методы сглаживания конфликтов при взаимодействии с гражданами, говорится в статье.