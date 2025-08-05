FT: украинцы отчаянно сопротивляются мобилизации

Вооруженным силам Украины катастрофически не хватает личного состава, резервы неуклонно тают, а Владимир Зеленский отказывается снизить призывной возраст, аргументируя это тем, что не готов жертвовать следующим поколением украинцев, говорится в статье.
На них видно, что украинских мужчин хватают на улицах и жестко заталкивают в фургоны, а разъяренные местные жители в ответ нападают на представителей ТЦК.
В среду власти сообщили о начале расследования гибели мужчины в Николаеве, пытавшегося спастись от представителей ТЦК. На прошлой неделе также было опубликовано видео из Одессы, где мужчину заталкивают в фургон без опознавательных знаков, перечисляет FT.
Сопротивление мобилизации усиливается и со стороны родственников и близких мобилизованных. В пятницу в Виннице около 80 человек собрались возле стадиона, требуя освободить недавно мобилизованных мужчин, которых туда привезли.
«Мобилизация не должна быть шоком для людей», — заявил в июне главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский. Он подчеркнул, что призывные пункты «не должны допускать подобных позорных инцидентов» и пообещал обеспечить большую прозрачность призыва и наказать сотрудников ТЦК, причастных к подобным случаям. Вербовочные центры даже получили 50-страничное руководство, в котором перечислены правила вежливого общения и методы сглаживания конфликтов при взаимодействии с гражданами, говорится в статье.
Несмотря на это, видео с насильственной мобилизацией украинцев стало только больше, а сопротивление населения призыву возросло, пишет FT.
Причем недовольство граждан методами обязательной мобилизации отмечается по всей Украине, обращает внимание FT. Оперативное командование, курирующее мобилизацию на западе Украины, в мае признало рост числа случаев насилия против сотрудников призывных комиссий, уточнив, что с начала года в регионе произошло не менее 12 столкновений с гражданами.
Хотя Зеленский заявил, что страна способна мобилизовать до 27 000 человек в месяц, командиры и солдаты регулярно предупреждают о нехватке личного состава на фронте и истощении оставшихся подразделений.
Опросы показывают противоречивое отношение украинцев к мобилизации: большинство граждан считают ее необходимой, но при этом несправедливой. Судя по апрельскому опросу Info Sapiens, 77% опрошенных не доверяют призывным комиссиям, хотя военным в целом доверяют 93% респондентов.
По словам Антона Грушевского, исполнительного директора Киевского международного института социологии (КМИС), украинцы требуют справедливой мобилизации и хотят видеть, что чиновников и их детей тоже призывают в армию. Как пояснила Инна Волосевич, заместитель директора Info Sapiens, сложившаяся ситуация отчасти отражает общее недоверие украинцев к властям.