Полковник Ходаренок: сохранять мораторий на развертывание РСМД нет никакого смысла

Россия более не считает себя связанной мораторием на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, заявили в МИД РФ. Это заявление последовало после слов президента США Дональда Трампа о передислокации атомных подлодок ближе к РФ, однако российские власти и до этого допускали отмену моратория. В частности, после того как США анонсировали размещение в 2026 году дальнобойного оружия в Германии. О том, что последует за отменой моратория на РСМД и как она связана с серийным производством «Орешника», рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.