Песков прокомментировал поездку Путина на Валаам

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Ответы президента России Владимира Путина на вопросы на Валааме не могли остаться незамеченными, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Были заданы вопросы, главы государств на них ответили. И, конечно же, эти вопросы не могли остаться незамеченными», — сказал Песков журналистам, комментируя поездку российского лидера на Валаам.
Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу провели неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в 2019, 2023 и 2024 годах.
Также в ходе поездки российский лидер выступил с заявлениями для прессы и ответил на вопросы журналистов.