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Песков прокомментировал поездку Путина на Валаам

Песков: ответы Путина на вопросы на Валааме не могли остаться незамеченными.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Ответы президента России Владимира Путина на вопросы на Валааме не могли остаться незамеченными, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Были заданы вопросы, главы государств на них ответили. И, конечно же, эти вопросы не могли остаться незамеченными», — сказал Песков журналистам, комментируя поездку российского лидера на Валаам.

Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу провели неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в 2019, 2023 и 2024 годах.

Также в ходе поездки российский лидер выступил с заявлениями для прессы и ответил на вопросы журналистов.

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