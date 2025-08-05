Приговор Евгении Гуцул. Что известно

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката, глава Гагаузии Евгения Гуцул приговорена к семи годам лишения свободы.
По информации РБК, она признана виновной по статье «Незаконное финансирование политических партий и избирательных кампаний, нарушение порядка управления финансовыми средствами политических партий и избирательных фондов».
Обвинения против Гуцул касались деятельности партии «Шор», которую Конституционный суд республики признал незаконной и ликвидировал в 2023 году. Ей вменялось два эпизода: во-первых, с 2019 по 2022 год, работая секретарем этого объединения, она, по версии Антикоррупционной прокуратуры Молдавии, систематически ввозила в страну неучтенные деньги от некой ОПГ; во-вторых, с сентября по ноябрь 2022 года координировала деятельность партийных офисов, которые, как предполагается, организовывали протесты по стране. В общей сложности, как утверждало обвинение, через Гуцул партия «Шор» получила 42,4 миллиона леев (что составляет около 2,5 миллиона долларов США).
Конфликт между Евгенией Гуцул и молдавскими властями обострился после ее победы на выборах главы Гагаузии в 2023 году. Политик выступала за развитие дружественных связей автономии с Россией и открыто критиковала Кишинев за его конфронтационный курс в отношении Москвы. Центральные власти пытались оспорить законность этих выборов, однако гагаузский парламент поддержал Гуцул, а в регионе прошли массовые акции в ее защиту. Несмотря на законодательные требования, президент Молдавии Майя Санду отказалась включить Гуцул в состав правительства, сообщает Life.
У здания суда в Кишиневе произошли столкновения между сторонниками главы Гагаузской автономии и полицией, сообщил корреспондент ТАСС. Правоохранители оцепили квартал вокруг суда, не пропуская туда людей. Мужу Гуцул также не разрешили пройти, что возмутило собравшихся. Они безуспешно пытались прорвать полицейский кордон и отступили только после того, как правоохранители разрешили пройти семье главы автономии.
Комментируя приговор, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал его политически мотивированным решением и давлением на политических оппонентов в Молдавии. Он также добавил, что в Кремле видят, как в этой стране оппозиция всячески зажимается, а нормы демократии попираются.
Гагаузия — это автономный регион на юго-востоке Молдавии со столицей в городе Комрат. Он граничит с Украиной, а его автономный статус закреплен в Конституции страны. По данным переписи 2014 года, в Гагаузии проживало 134 тысячи человек, что составляет небольшую часть от общего населения Молдавии (2,9 млн). Большинство жителей региона — гагаузы (83,8%), тюркоязычный народ, сформировавшийся на севере Балканского полуострова. Автономия известна своей пророссийской ориентацией. В 2014 году она провела референдум без согласования с Кишиневом. На этом голосовании 98% участников поддержали так называемый «отложенный статус автономии», что означало бы право региона на самоопределение в случае утраты Молдавией независимости.