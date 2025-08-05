Приговор Евгении Гуцул. Что известно

Гагаузия — это автономный регион на юго-востоке Молдавии со столицей в городе Комрат. Он граничит с Украиной, а его автономный статус закреплен в Конституции страны. По данным переписи 2014 года, в Гагаузии проживало 134 тысячи человек, что составляет небольшую часть от общего населения Молдавии (2,9 млн). Большинство жителей региона — гагаузы (83,8%), тюркоязычный народ, сформировавшийся на севере Балканского полуострова. Автономия известна своей пророссийской ориентацией. В 2014 году она провела референдум без согласования с Кишиневом. На этом голосовании 98% участников поддержали так называемый «отложенный статус автономии», что означало бы право региона на самоопределение в случае утраты Молдавией независимости.