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Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 5 августа: главное

Пресс-секретарь российского президента ответил на вопросы журналистов. Редакция Новостей Mail публикует ключевые заявления представителя Кремля с брифинга 5 августа. В числе ключевых тем — выход России из моратория по размещению РСМД, приговор Гуцул, торговые войны США.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Сергей Булкин/ТАСС

Россия считает себя вправе принимать любые меры по размещению РСМД, она больше не считает себя в чем-то ограниченной.

«Анонсов» по развертыванию Россией РСМД вряд ли стоит ожидать, сфера обороны чувствительная и непубличная.

Заявления Путина и Лукашенко на Валааме не могли остаться незамеченными.

РФ фиксирует угрозы США по отношению к Индии, но не считает их законными.

Мы считаем, что суверенные страны должны иметь и имеют право самим выбирать себе торговых партнеров, партнеров по торгово-экономическому сотрудничеству, самим выбирать те режимы торгово-экономического сотрудничества, которые соответствуют интересам той или иной страны.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Коммерсанту»)

Кремль назвал приговор Гуцул примером политически мотивированного решения.

Это образец попыток оказания неприкрытого и незаконного, на самом деле, давления на политических оппонентов в ходе предвыборной кампании.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

В Молдавии оппозиция всячески зажимается, люди лишаются возможности голосовать за тех, кого предпочитают.

Киев своей борьбой с памятниками, в том числе Ленину, «впереди Европы всей», и это режим не красит.

5 августа Владимир Путин примет в Кремле с докладом главу ВЭБ.РФ Игоря Шувалова.

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