Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 5 августа: главное

Россия считает себя вправе принимать любые меры по размещению РСМД, она больше не считает себя в чем-то ограниченной.
«Анонсов» по развертыванию Россией РСМД вряд ли стоит ожидать, сфера обороны чувствительная и непубличная.
Заявления Путина и Лукашенко на Валааме не могли остаться незамеченными.
РФ фиксирует угрозы США по отношению к Индии, но не считает их законными.
Мы считаем, что суверенные страны должны иметь и имеют право самим выбирать себе торговых партнеров, партнеров по торгово-экономическому сотрудничеству, самим выбирать те режимы торгово-экономического сотрудничества, которые соответствуют интересам той или иной страны.
Кремль назвал приговор Гуцул примером политически мотивированного решения.
Это образец попыток оказания неприкрытого и незаконного, на самом деле, давления на политических оппонентов в ходе предвыборной кампании.
В Молдавии оппозиция всячески зажимается, люди лишаются возможности голосовать за тех, кого предпочитают.
Киев своей борьбой с памятниками, в том числе Ленину, «впереди Европы всей», и это режим не красит.
5 августа Владимир Путин примет в Кремле с докладом главу ВЭБ.РФ Игоря Шувалова.