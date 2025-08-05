Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 5 августа: главное

Мы считаем, что суверенные страны должны иметь и имеют право самим выбирать себе торговых партнеров, партнеров по торгово-экономическому сотрудничеству, самим выбирать те режимы торгово-экономического сотрудничества, которые соответствуют интересам той или иной страны.