Как США и Россия вышли из Договора о РСМД

2 февраля 2019 президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Россия приостанавливает членство в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Глава государства тогда отметил, что Москва не станет размещать оружие средней и меньшей дальности в Европе или в других точках мира «до тех пор, пока его не разместят США». Путин также дал указание прекратить любые попытки возобновления переговоров по Договору о РСМД. Президент заявил, что Россия будет ожидать, когда западные партнеры окажутся готовы к ведению полноценного равноправного диалога по этому вопросу, который имеет критически важное значение как для российской стороны, так и для всего мирового сообщества. Также сообщалось, что США нарушают Договор о РСМД, используя ракеты-мишени и размещают в Европе пусковые установки Mk 41, которые можно применять для запуска ракет средней дальности «Томагавк».