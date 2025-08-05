Как США и Россия вышли из Договора о РСМД

Претензии США к России в 2019 году
В начале 2019 года во время первого президентства Дональда Трампа госсекретарь США Майк Помпео объявил о приостановке выполнения обязательств США в рамках ДРСМД, писал «Коммерсант». В качестве причины указывалось, что Россия неоднократно нарушала договор, продолжая разработку и размещение запрещенных ракет. Процесс выхода из договора США начали 2 февраля и обещали завершить в течение шести месяцев. Трамп предложил России использовать эти полгода для возвращения к условиям соглашения и уничтожить ракеты, которыми Москва, с его слов, обладала, нарушая все договоренности. Речь шла об уничтожении крылатых ракет наземного базирования 9М729, якобы испытанных Россией на запрещенную дальность. Решение США поддержал генсек НАТО Йенс Столтенберг, который также указывал на нарушение договора со стороны РФ.
Ответ России на заявления США
2 февраля 2019 президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Россия приостанавливает членство в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Глава государства тогда отметил, что Москва не станет размещать оружие средней и меньшей дальности в Европе или в других точках мира «до тех пор, пока его не разместят США». Путин также дал указание прекратить любые попытки возобновления переговоров по Договору о РСМД. Президент заявил, что Россия будет ожидать, когда западные партнеры окажутся готовы к ведению полноценного равноправного диалога по этому вопросу, который имеет критически важное значение как для российской стороны, так и для всего мирового сообщества. Также сообщалось, что США нарушают Договор о РСМД, используя ракеты-мишени и размещают в Европе пусковые установки Mk 41, которые можно применять для запуска ракет средней дальности «Томагавк».