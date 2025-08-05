МИД России назвал приговор Гуцул позором

«Законной главе Гагаузии Евгении Гуцул суд дал 7 лет заключения. За то, что она законная и на основе закона исполняла свой долг. За исполнение закона режим (президента Майи) Санду бросает людей в тюрьмы. Это не просто позор, это напасть, беда, напавшая на Молдавию и ее народ», — написала она в своем Telegram-канале.