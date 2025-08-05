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МИД России назвал приговор Гуцул позором

Захарова назвала приговор Гуцул позором и бедой Молдавии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул «позором» и «бедой, напавшей на Молдавию и ее народ».

«Законной главе Гагаузии Евгении Гуцул суд дал 7 лет заключения. За то, что она законная и на основе закона исполняла свой долг. За исполнение закона режим (президента Майи) Санду бросает людей в тюрьмы. Это не просто позор, это напасть, беда, напавшая на Молдавию и ее народ», — написала она в своем Telegram-канале.

Районный суд Кишинева во вторник приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор», сообщила ранее РИА Новости адвокат Гуцул Наталья Байрам.

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