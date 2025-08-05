Продажа алкоголя без маркировки в Башкирии стала уголовно наказуемой.

Вступил в силу закон об усилении ответственности за оборот немаркированной алкогольной, табачной и никотинсодержащей продукции. Теперь за производство, приобретение, хранение, перевозку для сбыта и продажу такой продукции в крупных размерах без маркировки или без нанесения необходимой информации, а также за использование для их маркировки заведомо поддельных средств идентификации грозит уголовная ответственность. Об этом сообщили в пресс-службе Госсобрания Башкирии.
По словам председателя республиканского парламента Константина Толкачева, производство и продажа немаркированного алкоголя, табака и никотинсодержащих товаров теперь является уголовным преступлением. Оно карается лишением свободы сроком до 3 лет или штрафом до 500 тыс. рублей. Ранее ответственность за подобные правонарушения была лишь административной.