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Захарова назвала приговор Гуцул позором и бедой, напавшей на Молдавию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала приговор башкану Гагаузии Евгении Гуцул позором и бедой, напавшей на Молдавию.

Источник: РИА "Новости"

«За исполнение закона режим Санду бросает людей в тюрьмы. Это не просто позор, это напасть, беда, напавшая на Молдавию и её народ», — заявила она.

Башкана Гагаузии Гуцул приговорили к семи годам тюрьмы. Также экс-секретаря партии «Шор» Светлану Попан приговорили к шести годам заключения.

В Кремле назвали приговор Гуцул политически мотивированным.

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