Захарова назвала приговор Гуцул позором и бедой, напавшей на Молдавию

«За исполнение закона режим Санду бросает людей в тюрьмы. Это не просто позор, это напасть, беда, напавшая на Молдавию и её народ», — заявила она.
Башкана Гагаузии Гуцул приговорили к семи годам тюрьмы. Также экс-секретаря партии «Шор» Светлану Попан приговорили к шести годам заключения.
В Кремле назвали приговор Гуцул политически мотивированным.
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